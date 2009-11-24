«Рубін» і «Динамо» не дозволили одне одному перемогти

Закінчився матч п`ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів у групі F між казанським Рубіном і київським Динамо.

Рубін - Динамо 0:0

Тепер у Рубіна 6 очок, у Динамо - 5. Їх суперники по групі Інтер і Барселона мають на цю хвилину теж 6 і 5 очок, але їхня особиста зустріч ще не зіграна.

9 грудня Динамо в Києві прийматиме Барселону, а Рубін поїде туди, де немає снігу.

