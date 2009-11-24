«Рубін» і «Динамо» засушили гру
21:39, 24 листопада 2009Футбол 2012
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Результат на користь суперників
Закінчився матч п`ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів у групі F між казанським Рубіном і київським Динамо.
Рубін - Динамо 0:0
Тепер у Рубіна 6 очок, у Динамо - 5. Їх суперники по групі Інтер і Барселона мають на цю хвилину теж 6 і 5 очок, але їхня особиста зустріч ще не зіграна.
9 грудня Динамо в Києві прийматиме Барселону, а Рубін поїде туди, де немає снігу.
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