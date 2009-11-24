Васюник закликав не демонізувати Євро-2012

Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК закликає не створювати Чемпіонату Європи з футболу 2012 року імідж фантома, який висмоктує кошти з держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами І.ВАСЮНИКА, Україні не потрібні додаткові 10 млрд. грн. на підготовку до Євро-2012. «Не потрібно формувати з Євро-2012 імідж такого фантома, який висмоктує енергію в державного бюджету і в держави», - сказав І.ВАСЮНИК.

Як зауважив віце-прем’єр, підготовка до Євро-2012 – це проект, який, навпаки, повинен залучати інвестиції, а також допомогти Україні вийти із фінансової кризи.

Крім того, І.ВАСЮНИК наголосив, що якби не було підготовки до Євро-2012 під час світової фінансової кризи, то в Україні не було б політичної волі цей проект готувати.

«Тому що пріоритети, на превеликий жаль, інші. Пріоритети не розвитку, а пріоритети певного, так би мовити, забезпечення тимчасових потреб», - наголосив віце-прем’єр-міністр.