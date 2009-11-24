Узяти Казань: київське "Динамо" зіграє вирішальний матч ЛЧ

Київське "Динамо" сьогодні зіграє вирішальний матч групового етапу Ліги Чемпіонів. Після мінімальної і не за грою поразки від "Інтера" у Києві, кияни змушені вигравати обидва останніх матчі - в гостях у "Рубіна" та вдома у "Барселони". Ситуація у групі є вкрай заплутаною, кожна з команд ще має реальні шанси поборотися за плей-офф турніру.

В разі, якщо кияни програють у Казані вони втратять абсолютно всі шанси на плей-офф, адже чемпіони Росії випередять "Динамо" на чотири очки і стануть недосяжними. І навіть якщо "Барселона" та "Інтер" розійдуться нічиєю, то міланці будуть попереду на 3 очки. В такому разі навіть перемога в останньому турі над "Барселоною" і заочне протистояння з "Інтером" (якому ще треба програти "Рубіну") зрівняє команду Газзаєва в очках із підопічними Моуріньо. За перевагою у особистих зустрічах (нічия+перемога) далі пройде "Інтер".

Якщо ж чемпіони України зможуть перемогти у Казані, то незалежно від результату в іншому матчі, вийдуть на друге місце у групі. Навіть в разі перемоги над "Рубіном" нашій команді необхідно перемагати "Барселону" у Києві, щоб гарантувати вихід у наступну стадію.

Після чотирьох турів:

М В Н П М О

1 Інтер 1 3 0 5-4 6

2 Рубін 1 2 1 4-5 5

3 Барселона 1 2 1 3-2 5

4 Динамо 1 1 2 6-7 4

Чемпіон