Мілевський випромінює оптимізм
10:00, 24 листопада 2009Футбол 2012
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Чорна смуга позаду?
|Фото - прес-служби ФК ”Динамо” Київ
На передматчевій прес-конференції в Казані Мілевський випромінював оптимізм.
«Перемога над принциповим суперником («Шахтарем» - ред) додала нам позитивних емоцій перед відповідальною грою з «Рубіном». Невелика чорна смуга, яка з`явилася через невдачі з «Інтером», «Карпатами» і збірною України, яка, на жаль, не потрапила на чемпіонат світу, закінчилася. Повірте, до Казані ми прилетіли в дуже гарному настрої», - цитує форварда Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ).
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