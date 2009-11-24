Мілевський випромінює оптимізм

Капітан київського «Динамо» Артем Мілевський вірить, що смуга невдач, які переслідували киян в останніх матчах Ліги чемпіонів і у складі збірної України, закінчилася.

На передматчевій прес-конференції в Казані Мілевський випромінював оптимізм.

«Перемога над принциповим суперником («Шахтарем» - ред) додала нам позитивних емоцій перед відповідальною грою з «Рубіном». Невелика чорна смуга, яка з`явилася через невдачі з «Інтером», «Карпатами» і збірною України, яка, на жаль, не потрапила на чемпіонат світу, закінчилася. Повірте, до Казані ми прилетіли в дуже гарному настрої», - цитує форварда Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ).