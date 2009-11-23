Чому Газзаєв не взяв Алієва до Казані

Головний тренер київського “Динамо” Валерій Газзаєв дав прес-конференцію перед матчем Ліги Чемпіонів проти казанського “Рубіна”.

"До матчу з "Рубіном" ми готуємося у звичайному режимі. Завжди хочеться, щоб усі футболісти команди були у строю, але на довгій дистанції травми рано чи пізно однак трапляються. У зв`язку з цим я тільки завтра вирішу, хто зіграє в обороні у матчі з "Рубіном". Алієв не полетів до Казані, оскільки він підвернув гомілкостоп. Що стосується інформації про його можливий трансфер, то це все чутки, про які я дізнаюся з газет", - розповів Газзаєв.

"Щодо Шевченка, то він знаходиться у чудовому фізичному стані. Андрій надзвичайно професійно ставиться до своєї справи, він є прикладом для молодих футболістів. Його допомога відчутна - як у чемпіонаті України, так і у Лізі Чемпіонів ", - додав тренер.

Привітав головний тренер киян "Рубін" з перемогою у чемпіонаті Росії.

"Також хотілося б привітати "Рубін" із заслуженим чемпіонством. Бажаю казанцям подальшого прогресу та процвітання", - зазначив керманич, інформує championat.ru.

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