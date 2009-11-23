Васюник і Суркіс розкажуть УЄФА про свою роботу

17:39, 23 листопада 2009
Футбол 2012
0 0

Завтра прес-конференція

Сьогодні, 23 листопада, у швейцарському Ньоні розпочала роботу Наглядова рада УЄФА, у засіданні якої беруть участь Віце-прем‘єр-міністр України Іван Васюник та президент Федерації футболу України Григорій Суркіс.

Іван Васюник  прозвітує  на засіданні Наглядової ради  про виконану роботу з підготовки до проведення в України фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Також у складі української делегації – заступник Міністра Кабінету Міністрів, директор Координаційного бюро з питань підготовки і  проведення чемпіонату Європи  Ілля Шевляк  та директор МОК ЄВРО-2012 в Україні  Маркіян Лубківський.

Завтра  у Києві за результатами засідання Наглядової ради відбудеться прес-конференція Віце-прем‘єр-міністра Івана Васюника та президента ФФУ Григорія Суркіса.  Початок медіа-брифінгу  в  Інформаційному центрі «Україна – 2012» (приміщення УНІА УКРІНФОРМ, вул. Богдана Хмельницького 8/16) о 12.00.  

Інформаційний центр "Україна - 2012"

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter