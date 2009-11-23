Васюник і Суркіс розкажуть УЄФА про свою роботу

Сьогодні, 23 листопада, у швейцарському Ньоні розпочала роботу Наглядова рада УЄФА, у засіданні якої беруть участь Віце-прем‘єр-міністр України Іван Васюник та президент Федерації футболу України Григорій Суркіс.

Іван Васюник прозвітує на засіданні Наглядової ради про виконану роботу з підготовки до проведення в України фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Також у складі української делегації – заступник Міністра Кабінету Міністрів, директор Координаційного бюро з питань підготовки і проведення чемпіонату Європи Ілля Шевляк та директор МОК ЄВРО-2012 в Україні Маркіян Лубківський.

Завтра у Києві за результатами засідання Наглядової ради відбудеться прес-конференція Віце-прем‘єр-міністра Івана Васюника та президента ФФУ Григорія Суркіса. Початок медіа-брифінгу в Інформаційному центрі «Україна – 2012» (приміщення УНІА УКРІНФОРМ, вул. Богдана Хмельницького 8/16) о 12.00.

Інформаційний центр "Україна - 2012"