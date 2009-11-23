Як “динамівців” у Казані зустрічали

17:15, 23 листопада 2009
Футбол 2012
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“Прислали тільки водія, а представника команди немає”

Київські динамівці не задоволені прийомом в Казані. Футболісти витратили близько сорока хвилин на проходження паспортного контролю в аеропорту Казані, де у вівторок зіграють матч Ліги чемпіонів з "Рубіном".

Динамівці з російськими паспортами, а саме головний тренер Валерій Газзаєв і його помічники Володимир Шевчук та Микола Латиш першими пройшли зону митного контролю, а їх підопічні з`явилися в залі очікування набагато пізніше.

Російська "гостинність" викликала обурення багаторічного адміністратора "Динамо" Олександра Чубарова.

"Елементарно немає на чому вивезти ящики з формою. Немає жодного візка. І нас ніхто з "Рубіна" не зустрічає! Прислали тільки водія, а представника команди немає. Кожному доводиться заповнювати міграційну картку. "Рубін" цього в Києві не робив. Ми зібрали паспорти, віддали прикордонникам, а потім привезли в готель команди", - наводить слова Чубарова "Советский спорт".

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