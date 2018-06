Український футбол виходить на світовий ринок

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА успішно завершила переговори з компанією IMG − світовим лідером у галузі спортивного менеджменту, маркетингу та медіа щодо передачі їй ліцензії на реалізацію міжнародних медіа-прав Епіцентр Чемпіонату України по всьому світу.

Вже починаючи з листопада, IMG просуватиме трансляції українського елітного футбольного дивізіону на міжнародний медіа-ринок (за винятком Російської Федерації, права для території якої Прем’єр-ліга, як і раніше, буде реалізовувати самостійно). Крім того, з сезону 2010/2011 рр. IMG буде також реалізовувати у світовому телепросторі огляди турів чемпіонату. Термін дії контракту закінчується влітку 2012 р.

Виробництво трансляцій та оглядів турів здійснюватиме телеканал «Футбол» − Офіційний бродкастер Прем’єр-ліги на території України.

Відповідно до досягнутих домовленостей, формула співробітництва між Прем’єр-лігою та IMG передбачає не лише гарантовану ліцензійну винагороду за можливість ексклюзивної реалізації медіа-прав Епіцентр Чемпіонату України, але й додаткові бонусні виплати Прем’єр-лізі з боку IMG.

Спільну прес-конференцію за участю представників Прем’єр-ліги та компанії IMG заплановано провести у грудні у Києві.

Віктор Гусєв, коментатор Першого каналу російського телебачення: «Переконаний, що початок співробітництва української Прем’єр-ліги з компанією IMG − логічний та правильний крок. Важливо це і з врахуванням глядацьких інтересів широкої української діаспори у багатьох країнах».

Віталій Данілов, президент Прем’єр-ліги: «Ми радіємо початку співпраці зі світовим лідером спортивного маркетингу і медіа. Впевнений, Епіцентр Чемпіонат України гідний того, щоб знайти прихильників у всьому світі. Для нас − це дуже важлива угода як з фінансової, так і зі статусної точок зору».

IMG − світовий лідер індустрії спорту, розваг та медіа.

IMG була заснована в 1960 р., ставши «піонером» у галузі спортивного маркетингу, і, наразі, має більш ніж 60 офісів в 30 країнах світу.

Бізнес IMG охоплює організацію спортивних подій, виробництво і розповсюдження медійних прав, розвиток бренду, консультування в галузі спонсорства, ліцензування, представлення інтересів спортсменів, спонсорські продажі та інші послуги. Досвід, контакти та ресурси IMG допомагають клієнтам та партнерам досягти їхніх цілей.

IMG виробляє, організовує та володіє правами на велику кількість найбільш престижних спортивних подій, тим самим надаючи своїм клієнтам унікальну можливість будівництва своїх брендів.

Клієнтами IMG в галузі медіа є клуби та федерації. IMG представляє права на такі масштабні події як: The Wimbledon, Australian Open, ATP Master Series, America`s Cup, IAAF Diamond League, IOC, ISU, Rugby World Cup, The Open Championship, The PGA Championship, FIVB, NFL, FEI, Moto GP та багато інші.

Клієнтами і партнерами IMG у сегменті футболу є:

1. Провідні футбольні ліги: Англії, Росії, Нідерландів, Данії, Бельгії і Швейцарії.

2. Національні футбольні асоціації: Англії, Нідерландів, Шотландії, Уельсу, Кіпру, Ліхтенштейну, Канади, Росії та інші.

3. Топ-клуби: «Манчестер Юнайтед», «Челсі», «Барселона», «Баварія», «Аякс» та інші.

