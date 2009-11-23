“Динамо” – “Рубін”: на кого ставлять букмекери

Авторитетна британська букмекерська William Hill не вважає київське "Динамо" фаворитом у матчі Ліги Чемпіонів проти казанського "Рубіна".

Ставки на перемогу команди Газзаєва у грі 5 туру групового етапу мають коефіцієнт 3,75 (за одну поставлену гривню можна отримати 3 гривні 75 копійок). Нічия оцінена у 3,20, перемога підопічних Бердиєва - у 1,83.

Найймовірнішим рахунком William Hill називає 1:0 на користь казанців (5,50), або ж 1:1 (5,50). Перемога "Рубіна" з рахунками 2:0 та 2:1 має коефіцієнт 7,00 і 7,50 відповідно.

Цікаво, що у протистоянні "Барселони" та "Інтера" беззаперечним фаворитом є каталонці (1,67). Нічия - 3,40, перемога команди Моуріньо - 4,33.

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