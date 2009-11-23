Воронін готовий приїхати до Одеси

Форвард Ліверпуля та збірної України Андрій Воронін, який пропустив фатальний стик з греками, поспілкувався з журналістом газети “Блик”.

- Андрію, дивилися гру збірної?

- Звичайно. Дуже шкода, що все так вийшло. Була зустріч року, програвати такі матчі просто не можна.

- В Україні ходили чутки, що ви досягли джентльменської угоди з Михайличенком - він буде викликати вас до збірної тільки тоді, коли буде використовувати Вороніна на полі, а не на лавці запасних. Як було насправді?

- Таких домовленостей у нас не було. Був чоловіча розмова. Я прямо запитав, чи бачить мене тренер в складі національної команди. Але однозначної відповіді від Олексія Олександровича так і не отримав. Позиція тренера мені як була, так і лишилася незрозумілою.

- Якщо знову викличуть у збірну, приїдете?

- За нового тренера все починається заново. А якщо біля керма збірної лишиться Михайличенко? Скажімо так: з Михайличенком у нас не все так просто. Не знаю, чому він так інтерпретує мої слова.

Я не говорив йому, що зараз головне для мене заграти в Ліверпулі. Я ніколи не ставив інтереси клубу вище збірної. Хоча для мене, звичайно ж, важливо заграти і в клубі. У будь-якому випадку я сподіваюся, що ще зіграю за збірну. Хоча тут не все від мене залежить.

- Давайте перейдемо до ваших клубних справ. Ліверпуль нібито готовий розлучитися з вами після нового року, що вам відомо з цього приводу?

- Я, як і ви, дізнався про це зі ЗМІ. У клубі про такий поворот мені поки що нічого не говорили. Але я не переживаю - якщо мене захочуть поміняти або продати кудись, гадаю, мій менеджер Андрій Головаш знайде для мене нормальний варіант.

- Сміялися, коли дізналися, що з тижня на тиждень будете віддані в оренду одеському Чорноморцю?

- Про це в Одесі говорили? Я такого навіть не чув. Влітку я готовий приїхати до Одеси - провідати батьків і провести там певний відрізок відпустки. Слуцький хоче бачити мене у московському ЦСКА? Я про це знову нічого не знаю. Краще з цього приводу зателефонуйте Андрію Головашу.

Укрінформ