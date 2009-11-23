Три місяці без зарплати

Наставник “Рубіна” Курбан Бердиєв, який другий раз поспіль завоював для Казані золото РПЛ, висловив стурбованість фінансовою ситуацією в клубі, повідомляє Укрінформ.

- Треба визначитися і з завданнями на наступний рік. Всі кажуть: мовляв, у Рубіна гроші є. Але насправді вже кілька місяців гравці не отримують зарплати. Так що нема їх, цих грошей. Можете у хлопців спитати.

-?!!

- Потім спонсори все "закриють", але сьогодні грошей немає. Ми кажемо хлопцям: потерпіть. Премії платимо, а зарплату - ні. 5 грудня буде три місяці, як її не виплачують. З боку гравців є розуміння, що Рубін свої зобов`язання виконає.

- Досвід Реброва міг би допомогти Рубіну в Лізі чемпіонів, зокрема, проти "Динамо"?

- Сергій, думаю, вчинив правильно. Він відчував, що в основний склад не потрапляє, а сидіти на лавці, будучи гравцем дуже високого рівня, не хотів. Те саме можна говорити про Саво Мілошевича в минулому році. За професіоналізмом можу порівняти його лише з Семаком.

Газета “Спорт-Експрес”