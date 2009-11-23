"Рубін" – "Динамо": арбітри з Німеччини

Стала відома бригада арбітрів, які будуть обслуговувати поєдинок 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів в групі «F» між казанським «Рубіном» та «Динамо».

На поле стадіону «Центральний» команди виведе німець Фелікс Брих (Felix Brych). Майбутній арбітр народився 8 березня 1975 року. Мешкає в Мюнхені, цивільна професія – юрист. У 2004 році, у віці 29 років, Брих почав залучатися до обслуговування матчів першої Бундесліги, а через три роки отримав категорію ФІФА.

За два роки міжнародної кар’єри шляхи «Динамо» і Бриха не перетиналися. Але з Україною німець знайомий: восени минулого року наша національна збірна обіграла на виїзді Казахстан (3:1), а навесні нинішнього донецький «Шахтар» у домашньому матчі чвертьфіналу Кубка УЄФА обіграв французький «Марсель» (2:0) на шляху до здобуття трофею.

Допомагати Феліксу Бриху будуть його співвітчизники – асистенти арбітра Торстен Шиффнер (Thorsten Schiffner) і Марк Борш (Mark Borsch), а також резервний арбітр Дениз Айтекін (Deniz Aytekin). Рудольф Заврль (Rudolf Zavrl) зі Словенії буде представлений в якості делегата УЄФА, а роботу арбітрів оцінить італієць Альфредо Тренталанге (Alfredo Trentalange).

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)