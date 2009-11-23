Закінчився 14-ий тур Чемпіонату України з футболу
Недільні матчі не внесли коректив
Завершилися матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу. Недільний день видався не таким багатим на голи, як суботній. Але все таки... Наприклад, “Дніпро” в додатковий час примудрилося записати у свій актив цілих два голи.
Іллічівець – Дніпро 0:3 (Селезньов 66, Чучман 92 авт., Калиниченко 95)
Чорноморець – Металург З 0:0
Кривбас – Карпати 1:2 (Бартулович 28 пен. – Голодюк 7, Кузнецов 80)
У суботу відбулися матчі:
Динамо - Шахтар 3:0 (Мілевський 45, 54, Ярмоленко 61)
Ворскла - Оболонь 3:2 (Чеснаков 2, Безус 21, Маркоскі 73 - Рожок 72, Рябой 90+3)
Таврія - Закарпаття 3:2. (Ідахор 10, Любенович 41, Ковпак 90+1 пен. - Давидов 68, Тимченко 89)
Металург Д - Арсенал 3:0 (Мгуні 16, Димитров 64, Мхітарян 90+1)
Металіст - Зоря 2:0 (Коельо 75, Олійник 80)
Турнірна таблиця
1 Динамо 35
2 Металіст 29
3 Шахтар 28
4 Металург Д 24
5 Дніпро 24
6 Таврія 23
7 Карпати 20
8 Арсенал 16
9 Ворскла 15
10 Металург З 15
11 Іллічівець 14
12 Оболонь 12
13 Зоря 11
14 Чорноморець 9
15 Кривбас 7
16 Закарпаття 7