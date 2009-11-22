Як зіграли суперники "Динамо"

Казанський «Рубін» напередодні поєдинку з «Динамо» в рамках 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів удруге поспіль став чемпіоном Росії. За тур до фінішу команда Курбана Бердиєва стала недосяжною для найближчого переслідувача, московського «Спартака», який у звітному турі програв землякам із ЦСКА (2:3) і відстає від казанців на п’ять очок.

Чемпіонство «Рубін» оформив перед рідними трибунами, у матчі з пітерським «Зенітом». Відразу кинулася в очі відсутність у складі казанців Алехандро Домінгеса, який за умовами контракту не мав права грати проти своєї колишньої команди. Бухаров діяв у нападі один, і в Олександра були хороші шанси відзначитися, але м’яч уперто не хотів залітати до воріт «Зеніта». Гості були не такими активними в атакувальних діях, а нульова нічия, у принципі, відобразила хід подій на полі.

Хоча в звітному поєдинку глядачі, які зібралися на казанському стадіоні «Центральний», не побачили забитих м`ячів, зате після фінального свистка всіх переповнювали емоції – від уболівальників на трибунах до завжди спокійного Курбана Бердиєва. Сподіваємося, що найближчого вівторка «Динамо» не дасть Казані приводів для радощів.

«Рубін» – «Зеніт» – 0:0.

«Рубін»: Рижиков, Кальошин, Шаронов, Навас, Ансальді, Рязанцев, Сємак, Нобоа, Касаєв, Карадениз (Хасан Кабзе, 80), Бухаров.

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Каталонська «Барселона» втратила не тільки два очки у виїзному матчі з «Атлетиком» із Більбао, але і свого лідера Ліонеля Мессі. Як повідомляють іспанські ЗМІ, аргентинець напевно пропустить майбутній матч із міланським «Інтером» у Лізі чемпіонів. Також під питанням його участь в ель-классико з «Реалом», яке відбудеться наступних вихідних.

Завдяки осічці «Барси» на перше місце в турнірній таблиці вийшов «Реал». Королівський клуб випереджає команду Хосепа Гвардіоли на одне очко і «Севілью», яка йде третьою, на три пункти.

«Атлетик» – «Барселона» – 1:1 (0:0).

«Барселона»: Вальдес, Піке, Чигринський, Максвелл, Алвеш, Бускетс, Кейта, Хаві (Анрі, 84), Іньєста, Мессі (Кркич, 76), Педро.

Голи: Токеро (64) – Алвеш (54).

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Міланський «Інтер» без особливих проблем обіграв на виїзді «Болонью». Чинний чемпіон володів перевагою впродовж усього матчу, результатом чого стали три забитих м’ячі у ворота суперника у виконанні Міліто, Балотеллі й Камб’яссо. «Болонья» змогла лише не допустити розгрому – єдиний гол на рахунку Салайєти.

«Болонья» – «Інтер» – 1:3 (1:2).

«Інтер»: Жуліо Сезар, Майкон, Лусіо, Самуель, Ківу, Дзанетті, Камб’яссо, Мотта, Станкович (Вієйра, 75), Міліто (Мансіні, 80), Балотеллі (Ето’О, 46).

Голи: Салайєта (23) – Міліто (22), Балотеллі (42), Камб’яссо (72).

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)



