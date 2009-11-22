Шева: критикувати можуть всі, а підтримати у важкий момент...

Нападник київського “Динамо” і збірної України з футболу Андрій Шевченко потроху оговтується після трагічної поразки “синьо-жовтих” у плей-офф ЧС-2010 від греків (разом з капітаном тоді плакала уся футбольна Україна). На поле стадіону ім. Лобановського у матчі 14 –го туру Чемпіонату України проти “гірників” форвард вийшов з новою зачіскою і новими силами. Шевченко продемонстрував чудову гру і став автором гольової передачі. Президент київського клубу Ігор Суркіс навіть сказав, що пара Шевченко - Мілевський зіграла найкращий матч у “Динамо”.

В інтерв’ю Gazeta.ua Андрій Шевченко поділився своїми думками щодо...

перемоги над “Шахтарем”

“Треба віддати належне супернику, адже “Шахтар” - це дуже хороша команда. Дійсно, ніхто не знає якби закінчився матч, якщо б “гірники” реалізували пенальті. Сьогодні “Динамо” продемонструвало якісний футбол. Перш за все ми грали, як команда. Особливо у другому таймі ми зіграти правильно, компактно і змогли реалізувати всі моменти”.

майбутнього матчу з “Рубіном”

“Не буде легко – це 100%. Такий рахунок може додати впевненості гравцям, адже останні ігри “Динамо” не вдавалося вигравати. Це дуже важлива перемога для нас, перш за все для команди. Не думаю, що вона зможе якось вплинути на матч з “Рубіном”. Ліга Чемпіонів і чемпіонат - це зовсім різні речі, різні ігри, різне налаштування. Добре, що поїдемо в Казань у гарному настрої.”

поразки збірної України від греків

"Давайте не будемо про це говорити. Це вже минуле, а нам треба думати про майбутнє. Я тому не вийшов до журналістів після матчу, бо не хотів щоб ви мене бачили засмученим. Це життя, це футбол. Ми не використали такий шанс, але це нічого. Україна повинна вірити у своїх футболістів. Повірте, для всіх – це було розчарування. Кожен футболіст хотів зробити на футбольному полі максимум. На жаль, нам цього не вистачило. Нам потрібно було реалізовувати ті момент, які у нас були. В такий момент треба підтримати футболістів, тренерський штаб збірної і Федерацію футболу. Критикувати можуть всі, а підтримати у важкий момент не кожен зможе".

