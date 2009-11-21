Луческу соромно за гру «Шахтаря»

Головні тренери «Динамо» та «Шахтаря» прокоментували сьогоднішню зустріч клубів.

"По-перше, хочу вибачитися перед нашими вболівальниками. По-друге, хочу привітати "Динамо" з перемогою. Мені соромно за ту гру, яку показала моя команда. Такої гри у виконанні підопічних я ще не бачив. "Динамо" здобуло заслужену перемогу, добре зіграли на контратаках. Але виправдань у нас немає", - сказав наставник «гірників» Мірча Луческу.

"Уся відповідальність лежить на мені. Я - тренер. Я вирішував кого ставити. Але я очікував від наших гравців зовсім іншої гри", - додав Містер.

У пропущений голах Луческу звинуватив пару центральних захисників - Іщенка та Ракицького. "У перших двох голах винний, швидше за все, Іщенко. У третьому - Ракицький. Я напередодні цього матчу якраз спілкувався з президентом і зазначив, що Ярослав помилиться, адже досить молодий ще. Саме ці помилки додали киянам впевненості", - розповів тренер.

Прокоментував руминський фахівець і суддівство матчу. "Арбітр сьогодні добре відсудив. Йому вдалося тримати гру у своїх руках, нічого не вигадував. Щодо пенальті, то, я вважаю, що на Срні був пенальті. Щодо падіння Ярмоленка, то потрібно дивитися чи був контакт, і відповідно ставити пенальті або давати жовту за симуляцію", - зазначив Мірча.

Тренер «Динамо» Валерій Газзаєв зазначив, що незважаючи на рахунок, гра видалася досить важкою, адже зустрічалися дві найкращі команди України. «Два дні працювали над психологічним станом команди. Негативним усе було. Але сьогодні у дуже важкій грі ми здобули перемогу. Вважаю, що добре грав "Шахтар". Ми госто контратакували і здобули перемогу, яка є важливою з турнірної точки зору", - сказав він.

"Сьогодні ми продемонстрували характер, волю до перемоги. Саме у таких матчах народжується справжня команда. Ми потихеньку йдемо до тих цілей, які поставив президент", - додав Газзаєв.

Також наставник додав, що радий перемозі, але буде щасливішим, коли виграє чемпіонство. "Безумовно, я задоволений. Але ж і бувають такі матчі, як з "Інтером". Перемога над "Шахтарем" важлива з турнірної точки зору. Але щасливим буду, коли виграємо чемпіонат", - підсумував тренер.

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