Результати 14-го туру Чемпіонату України з футболу
«Металіст» виходить на друге місце
Закінчилися сьогоднішні матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу
Динамо - Шахтар 3:0 (Мілевський 45, 54, Ярмоленко 61)
Ворскла - Оболонь 3:2 (Чеснаков 2, Безус 21, Маркоскі 73 - Рожок 72, Рябой 90+3)
Таврія - Закарпаття 3:2. (Ідахор 10, Любенович 41, Ковпак 90+1 пен. - Давидов 68, Тимченко 89)
Металург Д - Арсенал 3:0 (Мгуні 16, Димитров 64, Мхітарян 90+1)
Металіст - Зоря 2:0 (Коельо 75, Олійник 80)
Завдяки виграшеві у найближчого переслідувача Динамо закріпилося на верхньому рядку таблиці - 35 очок, а Металіст на очко випередив Шахтар: 29 і 28, відповідно. Металург Д і Таврія (24 і 23) зберегли відрив від лідерів. А Дніпро й Карпати (21 і 17) свої позиції захищатимуть завтра.
Нагадаємо, що завтра тур завершуватимуть (набрані очки):
Чорноморець (8) - Металург З (14)
Кривбас (7) - Карпати (17)
Іллічівець (14) - Дніпро (21)