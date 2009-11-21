«Динамо» розбиває «Шахтар»

Київське «Динамо» у 14-ому турі української Прем’єр-ліги на власному полі переграло донецький «Шахтар» з рахунком 3:0.

Дубль у цій грі зробив форвард «динамівців» Артем Мілевський, забиваючи на 45 та 54 хвилинах. Ще один м’яч на рахунку Андрія Ярмоленка. На 4-ій хвилині гри «гірники» не реалізували пенальті, Фернандіньо не влучив у ворота.

Після цієї перемоги «Динамо» має у чемпіонаті 35 очок, а відрив від «Шахтаря» збільшився до 7 пунктів.

