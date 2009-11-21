«Динамо» розбиває «Шахтар»
17:32, 21 листопада 2009Футбол 2012
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Рахунок гри – 3:0… Мілевський робить дубль… Відрив «Динамо» збільшується до семи очок…
Київське «Динамо» у 14-ому турі української Прем’єр-ліги на власному полі переграло донецький «Шахтар» з рахунком 3:0.
Дубль у цій грі зробив форвард «динамівців» Артем Мілевський, забиваючи на 45 та 54 хвилинах. Ще один м’яч на рахунку Андрія Ярмоленка. На 4-ій хвилині гри «гірники» не реалізували пенальті, Фернандіньо не влучив у ворота.
Після цієї перемоги «Динамо» має у чемпіонаті 35 очок, а відрив від «Шахтаря» збільшився до 7 пунктів.
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