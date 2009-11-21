У Львові згоріли чотири автобуси «Карпат»

У Львові на автостоянці футбольного клубу «Карпати» згоріли чотири автобуси ФК «Карпати».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, вчора, о 22.07, надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Липова Алея у Львові, на території стоянки автобусів «Господарський двір ТзОВ КПФ «Карпати». На момент прибуття пожежних підрозділів вогнем було охоплено чотири припаркованих на стоянці автобуси.

«Вогонь знищив чотири автобуси футбольного клубу, а саме: ЛАЗ-5208 (2006 року випуску), ЛАЗ-4207 (2006 року випуску), ЛАЗ-4207 (2006 року випуску), ЛАЗ-4207 (1995 року випуску), також було пошкоджено лакофарбове покриття автомобіля ГАЗ-34104 «Валдай», 2007 року випуску», - інформує прес-центр.

Завдані пожежею збитки становлять 650 000 грн., було врятовано три сусідні автобуси ЛАЗ, три будівлі та майно на суму 1 500 000 грн.

Причину пожежі встановлюють фахівці.