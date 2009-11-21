Ющенка і Януковича більше не пустять на футбол?

Київ. 21 листопада. УНІАН. Народний депутат Ігор Гринів пропонує на законодавчому рівні заборонити Президенту Віктору Ющенку та лідеру Партії регіонів Віктору Януковичу відвідувати матчі національної збірної України з футболу.

Про це він заявив в ефірі програми «Шустер LIVE» на ТРК «Україна».

«Я сьогодні вніс законопроект, який забороняє Ющенко і Януковичу відвідувати матчі. Погана у них аура, програють наші», - відзначив Ігор Гринів.

Як відомо, 18 листопада у Донецьку національна збірна України з футболу програла вирішальний матч відбірного циклу до Чемпіонату світу-2010 збірній Греції (рахунок матчу 0:1) і таким чином залишилася за бортом світового футбольного форуму. За цією грою на «Донбас-Арені» спостерігали Віктор Ющенко та Віктор Янукович.