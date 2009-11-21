Хачеріді не гратиме до кінця року
15:10, 21 листопада 2009Футбол 2012
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Йому зламали палець
Футболіст київського "Динамо" Євген Хачеріді не зможе допомогти своїй команді у суботньому матчі чемпіонату України проти донецького "Шахтаря".
У матчі збірних України та Греції захисник «Динамо» Євген Хачеріді зламав палець ноги і вибув на 3-4 тижні.
Таким чином, Євген цього року «Динамо» вже не допоможе в матчах як української першості, так і розіграшу Ліги чемпіонів, пише Динамомания.
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