Хачеріді не гратиме до кінця року

Футболіст київського "Динамо" Євген Хачеріді не зможе допомогти своїй команді у суботньому матчі чемпіонату України проти донецького "Шахтаря".

У матчі збірних України та Греції захисник «Динамо» Євген Хачеріді зламав палець ноги і вибув на 3-4 тижні.

Таким чином, Євген цього року «Динамо» вже не допоможе в матчах як української першості, так і розіграшу Ліги чемпіонів, пише Динамомания.

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