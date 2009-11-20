Срна вихваляється, що "Шахтар" сильніший за "Динамо"

У суботу, 21 листопада, «гірники» у центральному матчі 14 туру «Епіцентр чемпіонату України» у Києві битимуться з «Динамо» (Початок - о 15:00; трансляція - ТЕТ). Напередодні футболісти донецького «Шахтаря» розповіли про хід підготовки до принципового поєдинку.

Зокрема, Даріо Срна поділився «секретом» успішної гри Шахтаря проти киян в останніх поєдинках.

«Секрет такий, що просто у нас команда сильніша. У суботу буде дуже принциповий матч. «Динамо» буде налаштовано на реванш після поразки у Кубку України. Думаю, буде дуже хороша, відкрита гра. Хай очки забере кращий!», - цитує футболіста прес-служба «Шахтаря».