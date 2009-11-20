УПЛ навчить суддів працювати чесно

Департамент організації та проведення змагань і юридичний відділ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ завершують роботу над статутом і організаційною структурою інституту незалежного суддівства. Відповідні документи будуть винесені на розгляд клубів Прем’єр-ліги на Загальних зборах 1 грудня.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Створення інституту незалежного суддівства − актуальне питання, яке активно обговорюється у футбольних колах України останніми роками. 24 вересня 2009 р. Загальні збори Учасників доручили Прем’єр-лізі розробити проект створення та функціонування інституту незалежного суддівства. Концепція подібної форми арбітражу була висунута президентом Прем`єр-ліги Віталієм Даніловим після робочих зустрічей з керівниками англійської Прем`єр-ліги у жовтні цього року. Така структура має дати українському арбітражу можливість самостійного розвитку і забезпечення незаангажованої роботи суддів.

Віталій Данілов, президент Прем’єр-ліги: «Необхідно підвищувати довіру до арбітрів. Створення інституту незалежного суддівства − один з ключових пунктів моєї передвиборчої програми, на рівні з капіталізацією українського професіонального футболу. Реалізація цього проекту буде дуже важкою. Втім, якщо всі задіяні сторони процесу і надалі працюватимуть злагоджено та продуктивно − ми досягнемо нашої цілі».