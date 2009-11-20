Кого призначили президентом “Зорі”
13:05, 20 листопада 2009Футбол 2012
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Офіційна інформація
Новим президентом луганської "Зорі" офіційно став Євген Геллер.
Також призначений і новий генеральний директор команди. Ним став Сергій Рафаілов, який і підтвердив цю інформацію, стверджує cxid.info.
Коли відбудеться прес-конференція, де нове керівництво буде представлено громадськості, поки невідомо.
Євген Геллер є народним депутатом від Партії регіонів і був президентом МФК "Шахтар", а Сергій Рафаілов був віце-президентом донецької команди.
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