Блохін: зазвичай, тренера, який не виконав завдання, просять на вихід

Олег Блохін в інтерв`ю газеті «Спорт-Экспресс в Украине» проаналізував виступ у матчах плей-офф ЧС-2010 збірних Росії і України, та зізнався, що тепер йому немає за кого вболівати на майбутньому чемпіонаті.

«У середу у мене був чорний вечір, - зізнався Олег Блохін. - Перед початком стикової епопеї не просто сподівався - був упевнений, що Україна і Росія, яким доля так вдало підіграла і розвела по різних парах, разом поїдуть на чемпіонат світу. А зараз виходить, що вболівати там просто немає за кого... Зрозуміло, як тренерові мені цікаво спостерігати за турніром у Південній Африці, проте при цьому працювати буде тільки голова, а серце жодного разу не йокне. Емоції уболівальника залишаться незатребуваними. Дуже шкода».

Щодо збірної Греції, яка залишила українців за бортом ЧС-2010, тренер висловився наступним чином: «Здається, вона виявилася слабкішою за ту, з якою ми грали у відбірковому циклі ЧС-2006. Та й на тлі сьогоднішніх збірних Словенії, Ірландії, навіть Боснії, які вважалися аутсайдерами матчів плей-офф, греки виглядали блідувато.

Проте секрет успіху еллінів Блохін бачить у наступному: «Головним достоїнством команди Рехагеля завжди була бездоганна ігрова дисципліна. Що зайвий раз підтвердила гра в Донецьку: забили - і відішли назад, зберігаючи феноменальну холоднокровність до останньої секунди матчу».

Тренер також оцінив відбірковий цикл збірної України в цілому:

«Ставилося завдання зайняти друге місце в групі - і його було виконано. Проте стикові матчі дуже непередбачувані. Тому, на мій погляд, краще обходитися без «півтонів»: націлюватися тільки на перше місце...»

Відносно майбутнього тренерів збірних-невдах плей-офф ЧС-2010 Олексія Михайличенка і Гууса Хіддінка Олег Блохін висловився так:

«Зазвичай тренера, який не дав потрібного результату, не виконав завдання, просять з речами на вихід, незважаючи на минулі заслуги. Так прийнято. Хоча, звичайно, немає правил без виключень».