УЄФА оприлюднила рейтинг збірних за підсумками відбору до ЧС-2010

УЄФА опублікувала попередній рейтинг збірних за підсумками відбіркового циклу ЧС-2010, згідно з яким 7 лютого у Варшаві буде проведено жеребкування кваліфікаційного турніру Євро-2012 фінальна частина якого пройде в Україні та Польщі.

Збірні України та Польщі на правах господарів змагань виходять у фінальну частину напряму.

У нинішньому ж рейтингу УЄФА українці займають 19 позицію.

Рейтинг УЄФА

1. Іспанія - 39 964 бала

2. Німеччина - 38 294

3. Голландія - 37 821

4. Італія - 35 838

5. Англія - 34 819

6. Хорватія - 33 677

7. Португалія - 33 226

8. Франція - 32 551

9. Росія - 32 477

10. Греція - 30 268

...

19. УКРАЇНА - 28 133

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