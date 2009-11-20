УЄФА оприлюднила рейтинг збірних за підсумками відбору до ЧС-2010
11:11, 20 листопада 2009Футбол 2012
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Українці займають 19 позицію
УЄФА опублікувала попередній рейтинг збірних за підсумками відбіркового циклу ЧС-2010, згідно з яким 7 лютого у Варшаві буде проведено жеребкування кваліфікаційного турніру Євро-2012 фінальна частина якого пройде в Україні та Польщі.
Збірні України та Польщі на правах господарів змагань виходять у фінальну частину напряму.
У нинішньому ж рейтингу УЄФА українці займають 19 позицію.
Рейтинг УЄФА
1. Іспанія - 39 964 бала
2. Німеччина - 38 294
3. Голландія - 37 821
4. Італія - 35 838
5. Англія - 34 819
6. Хорватія - 33 677
7. Португалія - 33 226
8. Франція - 32 551
9. Росія - 32 477
10. Греція - 30 268
...
19. УКРАЇНА - 28 133
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