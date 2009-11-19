Стали відомі усі кандидати в Президенти УПЛ

16 листопада 2009 року завершився термін, встановлений для подачі Учасниками ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ кандидатур на посаду Президента ПЛ, вибори якого відбудуться 1 грудня 2009 року.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

На виконання п. 6 ст. 16 Статуту ОПФКУ «Прем’єр-ліга» повідомляємо, що для участі у виборах Президента ПЛ зареєстровано три кандидати:

1. Бєланов Ігор Іванович, 25 вересня 1960 р.н. Запропонований ФК «Динамо» Київ.

2. Данілов Віталій Богданович, 10 червня 1967 р.н. Запропонований ФК «Зоря» Луганськ.

3. Харченко Сергій Володимирович, 1 лютого 1974 р.н. Запропонований ФК «Металіст» Харків.