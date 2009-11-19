Кого не вистачало Тимощуку
12:02, 19 листопада 2009Футбол 2012
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Коментар півзахисника
Півзахисник збірної України Анатолій Тимощук вважає, що збірна Греції зіграла у більш хитрий футбол.
"Поразка від греків - це сталося не сьогодні. Все збиралося по якихось часточках і сьогодні вилилося в цей результат. Думаю, що греки зіграли в більш хитрий футбол, чого ми від них не очікували. Можливо, не вистачило чогось в центрі поля.
Мені, наприклад, не вистачало Андрія Вороніна, з яким ми провели не один матч разом", - цитує Тимощука кореспондент "Чемпіона".
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