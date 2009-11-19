Рехагель знав про проблеми України

Головний тренер збірної Греції Отто Рехагель на післяматчевій прес-конференції розповів, що вони знали про проблеми української збірної в обороні.

"Сьогодні грецька збірна виділялася старанням й ретельністю, тому ми добилися такого результату. Ми просили, щоб хлопці відіграли по усій ширині поля. Необхідно було докласти максимум зусиль.

Українська команда добре взаємодіяла, у нас не завжди вдавалося їм протистояти, але все-таки нам давалися непогані контратаки. Ми проаналізували гру збірної України й побачили проблеми в грі оборони.

Нам довелося перебудовуватися гру через травму Папастопулоса, а наприкінці взагалі довелося відіграти в меншості. Я задоволений, як зіграла команда. Я просив їх багато побігати й вони виконали моє прохання", - цитує німецького тренера terrikon.dn.ua.

Також тренер розповів, чому його збірна грає в такий раціональний футбол.

"Ми б грали по-іншому. Якби у нас був Кака, Хаві, Іньеста і Мессі, ми грали б у видовищний футбол."

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