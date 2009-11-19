Михайличенко: я чесно виконую свою роботу

Коментар головного тренера збірної України Олексія Михайличенка після поразки від греків:

- Як не прикро, але я повинен привітати збірну Греції з перемогою. Мені дуже боляче, що так завершився цей відбірковий цикл. Вважаю, що ми заслуговували на поїздку на Чемпіонат Світу. Приношу свої вибачення: щось не доробили, щось не змогли. Ця гра перекреслила весь цикл. Шкода, що нам сьогодні не вистачило майстерності. Ви знаєте, у мене немає таких, великих, скажімо, зауважень. Усі помилялися, усі хотіли, билися і старалися. Не вистачило майстерності, щоб виграти цю гру. На жаль, моя мрія і мрія хлопців цього разу не збулася.

- Вам не здається, що з тією грою, яку продемонструвала команда і в Греції, і сьогодні в Донецьку, нам на Чемпіонаті Світу робити просто нічого?

- Ви знаєте, особисто від Вас я чую фрази про те, що нам "робити нічого" з першої гри. Усі казали, що нам робити нічого. Ми показуємо гру, яку готові показувати, з тими виконавцями, які є. А "робити нічого" - у нас так багато практично до всього ставляться. Робити завжди є що - інша справа, коли хтось не бажає щось робити! Я прошу вибачення за різкість, але завжди знайдеться людина, яка спиною дивиться футбол.

- У вас особисто є бажання продовжувати готувати команду до Євро-2012?

- Я чесно виконую свою роботу. Потрібно судити вам, ФФУ - якщо вони будуть згодні і підтримають це, я готовий. Я не збираюся здаватися! Я розумію, що програв гру, яка дуже багато що вирішила, але я чесно виконував свою роботу і хотів перемоги не менше за вас, не менше за гравців... Контракт у мене закінчується цього року - якщо запропонують продовжити роботу, я буду продовжувати.

Football.ua