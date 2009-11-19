Україна не їде на ЧС-2010

Збірна України на Донбас Арені в Донецьку програла збірній Греції у повторному матчі плей-офф за вихід на Чемпіонат Світу 2010 року з рахунком 0:1. Єдиний м`яч у цій грі забив Салпінгідіс на 32 хвилині.

Перший матч цих команд у Греції 14 листопада закінчився нульовою нічиєю. За результатами двох ігор до фінальної частини чемпіонату світу, який відбудеться в ПАР, пробилася грецька збірна.