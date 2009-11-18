Заваров залишається в “Арсеналі”

18 листопада відбулося підписання нового контракту головного тренера київського "Арсеналу" Олександра Заварова.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Цей контракт керівництво клубу вирішило укласти ще на 3 роки.

Напередодні підписання відбулась зустріч тренерського складу ФК “Арсенал” з керівництвом. Обговорювались питання перспективного розвитку. Ухвалено рішення про значне оновлення команди та умов її роботи. Зокрема, підтримано прохання Олександра Заварова про придбання нових футболістів, які вже найближчим часом можуть бути заявлені за “канонірів”.

Також ухвалено рішення про зміцнення тренувальної бази "Арсеналу": буде розглянуто питання про можливий викуп нинішньої бази "Княжа" і будівництво на цій базі нових комплексних об`єктів.