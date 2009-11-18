Польща очікує на 2 млн. уболівальників

Гданськ. 18 листопада. УНІАН. До Польщі на час проведення матчів чемпіонату Європи з футболу у 2012 році може прибути близько 2 мільйонів уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними компанії PL2012, котра координує підготовку Польщі до Євро-2012, від 0,7 до 1 млн. чоловік може потребувати місця для ночівлі, які мають підготувати польські організатори.

Координатор у справах промоції Євро-2012 у Польщі в компанії PL2012 Павел МАДЛЕР на міжнародній конференції Press Euro у Гданську сказав, що організатори вже законтрактували близько половини готелів для уболівальників.

За його даними, в залежності від міста рівень контрактування, згідно з вимогами УЄФА, коливається від 41% у Варшаві до 71% у Познані.

У Гданську та Вроцлаві цей показник становить відповідно 49% та 62%.

П.МАДЛЕР запевнив, що організатори планують організувати для уболівальників різні можливості для ночівлі, зокрема, кемпінги, хостели, студентські гуртожитки, пансіонати та приватні помешкання.

Представник PL2012 нагадав, що чемпіонат Європи з футболу є третім найбільш популярним спортивним заходом у світі, зауваживши, що під час Євро-2008 продано близько мільйона квитків й лише в готелях зупинилося понад 140 тисяч людей, котрі приїхали дивитися матчі в Австрії та Швейцарії.

Матчі Євро-2004 дивилося по ТВ близько 8 мільярдів людей.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада у Гданську відкрилася міжнародна дводенна конференція Press Euro присвячена організації Польщею та Україною фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Довідка УНІАН. Конференція у Гданську стала другою організованою компанією Press, котра з 1996 року видає однойменний журнал у Польщі для журналістів, рекламістів та працівників Public reralions.

Перша конференція Press Euro відбулася у Познані, яка, як і Гданськ, є містом-організатором Євро-2012.

Матчі Євро-2012 у Польщі відбудуться також у Варшаві та Вроцлаві.