Греки залишились без підтримки вболівальників

Грецькі вболівальники відмовилися від замовленої тисячі квитків на матч проти України.

Цю інформацію "Німецькій хвилі" підтвердив генеральний директор ЗАТ "Україна футбол Інтернешнл" Олег Шкреба.

За його словами, офіційною причиною відмови іноземних фанів приїхати в Україну є небезпечна епідеміологічна ситуація в країні у зв`язку з так званим свинячим грипом.

Коментуючи ситуацію, керівник управління інформаційної політики ФФУ Сергій Васильєв зазначив, що федерація футболу потурбувалася, аби 60 тисяч масок було відправлено у Донецьк на матч Україна - Греція.

Однак, ніхто не буде ходити по трибунах і перевіряти наявність масок на кожному вболівальнику, зауважив Васильєв.

На думку керівника прес-служби ФК "Шахтар" Руслана Мармазова, питання відносно загрози свинячого грипу в Україні є досить заполітизованим.

"Ситуація з епідемією має яскраво виражене політичне забарвлення, це мало стосується спорту. "Донбас Арена" надала свій розкішний стадіон, зробила все, щоб вболівальники підтримали команду, а стосовно масок – це питання до федерації", - сказав Мармазов.

Як повідомили в прес-службі "Донбас Арени", під час матчу весь персонал стадіону буде в масках. Інших надзвичайних заходів у зв`язку з епідеміологічною ситуацією не передбачено. Утім, особлива увага буде приділятися питанням безпеки.