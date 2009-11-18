У роздягальню "Шахтаря" повернулася ікона

У вівторок, 17 листопада, у командній роздягальні донецького "Шахтаря" на "Донбас Арені" своє місце зайняла ікона.

Спас Шахтарський, як назвали цей образ уболівальники, був разом з командою під час походу за Кубком УЄФА, повідомляє офіційний сайт клубу.

Після переїзду на новий стадіон ікону XVII століття, подаровану "Шахтарю" уболівальником і відомим фахівцем з російського релігійного живопису Олегом Здановичем, перевезли з роздягальні РСК "Олімпійський" у прес-службу клубу.

А тепер ікона повернулася у роздягальню, вже в нову, на "Донбас Арені".

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