Тренер збірної Греції: це буде другий тайм нашої дуелі

Напередодні вирішального матчу плей-офф ЧС-2010 між збірними України та Греції у конференц-залі “Донбас Арени” відбулася прес-конференція наставника греків - Отто Рехагеля.

Тренер назвав майбутній поєдинок другою частиною дуелі: "У нас були деякі проблеми в грі, яка пройшла в Греції, у захисті не було декількох ключових гравців, але все таки та гра вже завершилася. Що стосується завтрашньої гри, я вважаю, що це буде другий тайм нашої дуелі. Перший вже пройшов - завтра буде друга частина. Хочемо, щоб завтрашній день подарував нам вдалу гру, вийде у нас це чи ні - ми побачимо завтра. Завтра всі повинні знаходитися на своїх позиціях і на сто відсотків віддатися безпосередньо грі. Це не та гра, після якої можна буде виправити свої помилки, - те, що завтра ми "награємо", виправити буде вже не можна. Тому важливо, щоб усі були в хорошому фізичному і психологічному настрої на гру".

Рехагель відмовився назвати журналістам склад, який вийде на полі в Донецьку. А на питання, чи буде майбутня гра відрізнятися від суботньої гри на афінському Олімпійському, відповів:

- Наша команда повинна бути готова до будь-якої тактики і стратегії суперника, показати просто хорошу гру.

Нагадаємо, матч у відповідь (перша гра - 0:0) циклу плей-офф ЧС-2010 Україна - Греція відбудеться сьогодні у Донецьку. Початок гри - о 20:00. Пряма трансляція - на "Першому національному".