В Україні буде ще один стадіон класу “еліт”?

16:41, 17 листопада 2009
Футбол 2012
0 0

Але порівнювати важко

Харківський стадіон "Металіст" номінуватиметься на стадіон класу "еліт".

Про це на брифінгу, присвяченому підготовці Харкова до Євро-2012, заявив заступник губернатора Сергій Стороженко, передає "Главное".

На прохання журналістів порівняти "Донбас Арену" і "Металіст" інший учасник брифінгу, віце-губернатор Володимир Бабаєв, сказав, що порівнювати ці дві споруди не можна.

"Донбас Арена" - це абсолютно новий стадіон, "Металіст" - реконструйований", - сказав він.

Champion

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter