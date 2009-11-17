В Україні буде ще один стадіон класу “еліт”?
16:41, 17 листопада 2009Футбол 2012
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Але порівнювати важко
Харківський стадіон "Металіст" номінуватиметься на стадіон класу "еліт".
Про це на брифінгу, присвяченому підготовці Харкова до Євро-2012, заявив заступник губернатора Сергій Стороженко, передає "Главное".
На прохання журналістів порівняти "Донбас Арену" і "Металіст" інший учасник брифінгу, віце-губернатор Володимир Бабаєв, сказав, що порівнювати ці дві споруди не можна.
"Донбас Арена" - це абсолютно новий стадіон, "Металіст" - реконструйований", - сказав він.
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