Українців з греками охоронятимуть 400 міліціонерів

Донецьк. 17 листопада. УНІАН. Правопорядок у Донецьку під час матчу плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2010 року між національними збірними України і Греції 18 листопада забезпечуватимуть 400 працівників міліції.

Про це УНІАН повідомили у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

В УВС відзначили, що пильною увагою міліції буде охоплено не лише стадіон «Донбас Арена», а й територія всього міста.

«Для патрулювання вулиць залучені спецпідрозділи «Беркут», «Титан» і «Грифон». Головне завдання – забезпечити безпеку фанів і громадський порядок», - наголосили в УВС.

Довідка УНІАН. Футбольний матч між збірними командами України і Греції відбудеться 18 листопада (початок о 20.00) у Донецьку на стадіоні «Донбас-Арена». Це буде матч у відповідь. Поєдинок команд, який пройшов 14 листопада у Греції, закінчився з рахунком 0:0.

Нинішній переможець матчу плей-офф кваліфікації дістане можливість взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу-2010, який проходитиме у ПАР.