У Донецьк з’їдуться “VIP-вболівальники”

Донецьк. 17 листопада. УНІАН. Завтра, 18 листопада, в Донецьк на матч між національними збірними з футболу України і Греції мають намір прибути всі перші особи держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

На запитання журналіста: «Чи всі перші особи держави приїдуть завтра на матч», мер відповів: «Принаймні, всі збираються».

Він також зазначив, що «робота всіх служб міста буде спрямована на те, щоб цей матч був забезпечений усім необхідним, що залежить від міських служб».

Довідка УНІАН. Футбольний матч між збірними командами України і Греції відбудеться 18 листопада (початок о 20.00) в Донецьку, на стадіоні «Донбас-Арена». Це буде матч-відповідь. Поєдинок команд, який відбувся 14 листопада в Греції, закінчився з рахунком 0:0.

Нинішній переможець матчу плей-оф кваліфікації дістане можливість взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу-2010, який проводитиметься в ПАР.