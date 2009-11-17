Найшвидший гол в історії футболу (відео)

Вже на другій секунді матчу нападник збірної Саудівської Аравії Наваф Аль Абед примудрився забити м`яч у ворота суперника. Таким чином, 21-річний нападаючий став автором найшвидшого гола в професійному футболі.

Незвичайний випадок стався у матчі команд "Аль Хілал" і "Аль Шоалах" чемпіонату Саудівської Аравії, який завершився рахунком 4:0 на користь "Аль Хілал".

Звичайно, гол, забитий з центру поля, можна списати на помилку воротаря, але і виконавську майстерність нападника при цьому теж необхідно відзначити. У будь-якому випадку, обидва футболісти причетні до цієї неординарної футбольної події.

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ТСН