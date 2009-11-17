Тимощука не цікавить Росія

Спортивний директор московського "Динамо" Костянтин Сарсанія спростував чутки про перехід до стану біло-блакитних півзахисника мюнхенської "Баварії" Анатолія Тимощука.

"Анатолій Тимощук - дуже сильний футболіст і він на контракті в "Баварії". Його перехід в "Динамо" на даний момент неможливий. Російський чемпіонат йому зараз не цікавий", - наводить слова Сарсанії "Советский спорт".

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