Футболісти “Шахтаря” оголосили страйк

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу заборонив футболістам "Шахтаря" спілкуватися з журналістами.

Про це стало відомо на тренуванні збірної України, яка готується до матчу-відповіді з Грецією у рамках плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2010.

Зокрема, журналістам вдалося дізнатися офіційну причину колективного страйку "гірників" у голкіпера Андрія П`ятова: це заборона Мірчі Луческу. Ось тільки на кого конкретно і чому поширюється таке суворе правило, ніхто виразно пояснити не наважився.

Захисник Олександр Кучер повідомив, що представники ЗМІ не почують від нього жодного слова як мінімум до кінця сезону.

Зазначимо, що ще до від`їзду у Афіни Андрій П`ятов, Олександр Кучер та Василь Кобін стали різко ігнорувати камери й диктофони без конкретних на те пояснень.

tsn.ua