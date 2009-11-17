Україна - Греція: на кого ставлять букмекери
10:56, 17 листопада 2009Футбол 2012
0 0
У William Hill упевнені в легкій загальній перемозі росіян, українців, французів і португальців...
Букмекери вважають, що до фінальної частини чемпіонату світу 2010 проб`ються збірні Росії, України, Франції і Португалії.
Найбільша букмекерська контора в світі William Hill упевнена в легкій загальній перемозі команд Гуса Хіддінка (1,25 проти 3,75 на Словенію), Олексія Михайличенка (1,67 проти 2,10 на Грецію), Раймона Доменека (1,10 проти 6,50) і Карлуша Кейруша (1,22 проти 4,00).ПроФутбол
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter