Україна - Греція: на кого ставлять букмекери

Букмекери вважають, що до фінальної частини чемпіонату світу 2010 проб`ються збірні Росії, України, Франції і Португалії.

Найбільша букмекерська контора в світі William Hill упевнена в легкій загальній перемозі команд Гуса Хіддінка (1,25 проти 3,75 на Словенію), Олексія Михайличенка (1,67 проти 2,10 на Грецію), Раймона Доменека (1,10 проти 6,50) і Карлуша Кейруша (1,22 проти 4,00).