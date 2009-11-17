Ахметов хоче зірвати гру Україна-Греція?

Федерація футболу України висловлює глибоке розчарування відсутністю адекватної реакції президента ФК «Шахтар» на пропозицію президента ФФУ щодо надання допомоги малозабезпеченим глядачам, які бажають відвідати матч Україна − Греція 18 листопада на «Донбас-Арені».

Про це йдеться у заяві прес-служби ФФУ у зв’язку з черговим зверненням президента ФК «Шахтар» до президента Федерації футболу України.

«Замість відповіді на конкретну пропозицію ФФУ − викупити за кошти донецького клубу непродані поки що квитки на матч або хоча б їх частину і розпорядитися ними на власний розсуд, керівництво ФК «Шахтар» наполягає на абсолютно нереальному варіанті придбання усіх (!) квитків на гру за потрійною знижкою.

Таку вимогу можна назвати абсурдною по своїй суті, враховуючи той факт, що реалізація квитків на матчі національних збірних є виключним правом національної федерації, за дорученням якої цю роботу виконує її комерційний партнер «Україна футбол Інтернешнл» («УФІ»).

Аби ФК «Шахтар» насправді хотів викупити згадані квитки, його керівництво мало б звернутися не до президента ФФУ, а безпосередньо до «УФІ» і домовлятися з нею про можливі знижки. Причому робити це слід було набагато раніше, а не за кілька десятків годин до початку гри, коли механізм продажу вже активно працює і більше половини квитків уже продані.

У цьому зв’язку ФФУ вважає чергову заяву президента ФК «Шахтар» ще одним підтвердженням його справжньої мети − за будь-яку ціну не допустити нормального проведення матчу Україна − Греція, посіяти у середовищі уболівальників хаос та негативні настрої, завдяки яким багато хто відмовиться йти на цей матч.

Публічні обіцянки керівництва ФК «Шахтар» надати допомогу уболівальникам за кошти клубу виявилися дешевим пропагандистським прийомом, який розрахований на мало обізнаних людей і підбурює їх до проявів ворожнечі. Той, хто свідомо робить таку провокацію безпосередньо перед вирішальним для українського футболу матчем, наочно демонструє свій неприхований курс на розкол та конфронтацію у національному футбольному домі.

ФФУ вважає, що попри всі намагання ФК «Шахтар» отримати дивіденди від принизливого скандалу навколо квитків на матч Україна − Греція, ця доленосна гра пройде у належній атмосфері і наші футболісти відчуватимуть гарячу підтримку своїх справжніх уболівальників.

Що стосується наслідків деструктивних зусиль керівництва донецького клубу, вони дадуться взнаки вже незабаром, коли ФФУ вирішуватиме питання про місце проведення наступних матчів збірної України», – йдеться у заяві.