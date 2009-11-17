Тимощук поділився відчуттями

Гравці збірної України сподіваються, що трибуни "Донбас Арени" будуть заповнені на повторному стиковому матчі за вихід на Чемпіонат світу 2010 року зі збірною Греції.

Про це заявив півзахисник "синьо-жовтих" Анатолій Тимощук, повідомляє кореспондент Чемпіона.

"Відчуття переваги над греками немає. Але є відчуття, що ми можемо перемогти. Потрібно докласти зусиль саме на футбольному полі. За межами поля можна говорити все, що хочеш", - сказав він.

"У Донецьку мені, особисто, буде приємно грати. Думаю, на "Донбас Арені" буде чудова підтримка. Я сподіваюся, що трибуни будуть заповнені, незважаючи на високі ціни на квитки. І ми будемо грати на результат. А результат для нас - це перемога", - додав Тимощук.