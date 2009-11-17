Ющенко буде у Донецьку

Президент України Віктор Ющенко буде присутнім на футбольному матчі збірних України і Греції в Донецьку 18 листопада.

Про це повідомляє інтернет-видання "Остров" з посиланням на прес-службу голови Донецької облдержадміністрації.

"Глава держави перебуватиме в Донецьку, де відвідає матч Україна- Греція, - сказали в прес-службі губернатора.

Як повідомлялось, повторний матч плей-офф за вихід на Чемпіонат світу 2010 року між збірними Україна та Греції відбудеться в Донецьку на стадіоні "Донбас Арена" 18 листопада. Початок о 20:00.