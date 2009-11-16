Газзаєв очолить збірну Росії?

Головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв став одним з кандидатів на посаду головного тренера збірної Росії після закінчення Чемпіонату світу 2010 року.

Про це повідомив lifesports.ru.

Представники Російського футбольного союзу вже зв`язалися з тренером і попередили про можливу пропозицію у разі відмови Гуса Хіддінка продовжити роботу з російською командою.

"Валерій Георгійович завжди був головним кандидатом на місце головного тренера збірної Росії у випадку, якщо нинішній тренер відмовиться продовжувати роботу або його відправлять у відставку. Зараз Федерація футболу просто спитала про наявність інтересу в тренерській роботі в головній команді країни. Все-таки Валерій Георгійович перестав бути вільним агентом і зараз тренує київське "Динамо", - повідомляє джерело lifesports.ru у РФС.