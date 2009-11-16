Збірну України залишив один гравець

Головний тренер збірної України Олексій Михайличенко на традиційній передматчевій прес-конференції в Конча-Заспі повідомив, що збірна зазнала однієї втрати. За його словами, розташування команди залишив Григорій Ярмаш.

“У нього декілька днів трималась температура, і було ухвалене рішення, що буде доцільним, щоб Григорій лікувався вдома”, – зазначив головний тренер збірної України.

Як відомо, 18 листопада у Донецьку Україна зіграє другий матч плей-офф за вихід на Чемпіонат світу 2010 року проти збірної Греції.