Ахметов звинуватив Суркіса у надмірній жадібності

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов залишився розчарованим відповіддю президента Федерації футболу України Григорія Суркіса, якою він дав зрозуміти, що не збирається зменшувати ціну на квитки на матч плей-офф до ЧС-2010 року Україна - Греція.

"Я дуже розчарований Вашою позицією. Чесно кажучи, очікував від Вас розумного вчинку. Який дозволив би вболівальникам придбати квитки за доступною ціною, а збірній України - одержати шалену підтримку переповненого стадіону у вирішальному матчі.

На жаль, Вашим розумом і совістю керує можливість заробити 4,6 мільйона доларів. На ще більший жаль, виявилося, що Вам однаково, чи буде 18 листопада заповнена "Донбас Арена", чи ні.

Якщо Ви одумаєтеся, моя пропозиція залишається чинною. До всіх інших питань, викладених у Вашому посланні, ми обов`язково повернемося пізніше, після гри збірної", - цитує Ахметова офіційний сайт "Шахтаря".

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